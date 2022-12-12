Антипова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.

Дочь: Киреева Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Антипов Сергей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-674 Восприемники: Никита Павлович Кузнецов (Аннинки) и Боброво - кр-ая жена Александра Иродионовна Евсеева (?)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Сергей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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