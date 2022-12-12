Антипова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.
Дочь: Киреева Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Антипов Сергей Тимофеевич
Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-674 Восприемники: Никита Павлович Кузнецов (Аннинки) и Боброво - кр-ая жена Александра Иродионовна Евсеева (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно