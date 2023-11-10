Киреева (Антипова) Дарья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903 ст.
ГАКО 33-4-674 Восприемники: Никита Павлович Кузнецов (Аннинки) и Боброво - кр-ая жена Александра Иродионовна Евсеева (?)
Бракосочетание
17.05.1922
ГАКО 17 мая 1922 года Киреев Алексей Николаевич (27 января 1899 г) - Ивашево Антипова Дарья Сергеевна (15 марта 1903 г.) - Анненки Земледельцы
Смерть
Неизвестно