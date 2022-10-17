Киреев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1922
ГАКО 17 мая 1922 года Киреев Алексей Николаевич (27 января 1899 г) - Ивашево Антипова Дарья Сергеевна (15 марта 1903 г.) - Анненки Земледельцы
Смерть
Неизвестно