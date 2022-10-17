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Киреев Алексей Николаевич

Место рождения

Ивашево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.01.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.05.1922

Жена: Киреева (Антипова) Дарья Сергеевна

ГАКО 17 мая 1922 года Киреев Алексей Николаевич (27 января 1899 г) - Ивашево Антипова Дарья Сергеевна (15 марта 1903 г.) - Анненки Земледельцы
Смерть
Неизвестно

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