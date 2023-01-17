Кузнецова (Дмитрева, Артамонова) (Немнонова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Дмитрева, Артамонова) (Немнонова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Немнонов Иван Ефимов

Мать: Немнонова Афросинья

Рождение ребёнка
06.11.1823

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Павел Максимов

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.06.1825

Дочь: Марья Максимова

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1829

Сын: Кузнецов (дмитрев) Григорий Максимов

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1831

Сын: Демитрев Борис Максимов

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1834

Сын: Кузнецов (дмитрев) Иван Максимов

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1836

Дочь: Феврония Максимова

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Смерть
Неизвестно
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