Кузнецова (Дмитрева, Артамонова) (Немнонова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Немнонов Иван Ефимов
Мать: Немнонова Афросинья
Рождение ребёнка
06.11.1823
Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Павел Максимов
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Рождение ребёнка
?.06.1825
Дочь: Марья Максимова
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Рождение ребёнка
18.01.1829
Рождение ребёнка
19.07.1831
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Рождение ребёнка
01.01.1834
Сын: Кузнецов (дмитрев) Иван Максимов
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Рождение ребёнка
26.06.1836
Дочь: Феврония Максимова
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно