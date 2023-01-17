(Кузнецова (Дмитрева, Артамонова)) Феврония Максимова
Место рождения
Дата рождения26.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1836
Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Крещение
29.06.1836
воспреемник: Онагож Села уделной кресьянин Илья Иванов Немноноф; воспреемница Онагож Села уделнаго кресьянина Симиена Егорова Земскова жена Евдокия Федорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно