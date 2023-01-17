(Кузнецова (Дмитрева, Артамонова)) Феврония Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова (Дмитрева, Артамонова)) Феврония Максимова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1836

Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Мать: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.06.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онагож Села уделной кресьянин Илья Иванов Немноноф; воспреемница Онагож Села уделнаго кресьянина Симиена Егорова Земскова жена Евдокия Федорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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