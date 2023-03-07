Кузнецов (Дмитрев) Иван Максимов
Место рождения
Дата рождения01.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1834
Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Крещение
04.01.1834
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Иван Иванов Немнонов и Казеннаго крестьянина Семиона Егорова Крайнова жена Авдотья Федорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно