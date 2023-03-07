Кузнецов (Дмитрев) Иван Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Дмитрев) Иван Максимов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1834

Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Мать: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.01.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Иван Иванов Немнонов и Казеннаго крестьянина Семиона Егорова Крайнова жена Авдотья Федорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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