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Демитрев Борис Максимов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.07.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1831

Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Мать: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.07.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: того ж села казенный крестьянин Иван Иванов Емнонов и После отданнаго в некруты Федора Федорова Демитрева дочь девица Евдокея Федорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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