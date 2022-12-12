Демитрев Борис Максимов
Место рождения
Дата рождения19.07.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1831
Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Крещение
19.07.1831
воспреемники: того ж села казенный крестьянин Иван Иванов Емнонов и После отданнаго в некруты Федора Федорова Демитрева дочь девица Евдокея Федорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно