Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Максим Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов (Дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1767 г.р.

Жена

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Мать: Кузнецова Лукерья Егорова

Рождение ребёнка
06.11.1823

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Павел Максимов

Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.06.1825

Дочь: Марья Максимова

Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1829

Сын: Кузнецов (дмитрев) Григорий Максимов

Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1831

Сын: Демитрев Борис Максимов

Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1834

Сын: Кузнецов (дмитрев) Иван Максимов

Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1836

Дочь: Феврония Максимова

Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close