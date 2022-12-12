Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Рождение ребёнка
06.11.1823
Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Павел Максимов
Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
?.06.1825
Дочь: Марья Максимова
Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1829
Сын: Кузнецов (дмитрев) Григорий Максимов
Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
19.07.1831
Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1834
Рождение ребёнка
26.06.1836
Дочь: Феврония Максимова
Мать ребёнка: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно