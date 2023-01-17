Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Павел Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Павел Максимов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.11.1823

Дата смерти

02.02.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1823

Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Мать: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
?.11.1823
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Герасим Немнонов и Авдотья Федорова | Казанская церковь
Смерть
02.02.1824
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: горлом
Похороны
?.02.1824
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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