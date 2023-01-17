Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Павел Максимов
Место рождения
Дата рождения06.11.1823
Дата смерти02.02.1824
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1823
Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Крещение
?.11.1823
воспреемники: Герасим Немнонов и Авдотья Федорова | Казанская церковь
Смерть
02.02.1824
Причина смерти: горлом
Похороны
?.02.1824
на отведенном кладбище при Казанской церкви