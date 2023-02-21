Немнонов Иван Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773
Отец: Немнонов Ефим Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Мать ребёнка: Немнонова Афросинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Немнонов Иван Иванов
Мать ребёнка: Немнонова Афросинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Немнонова Афросинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Немнонов Илья Иванов
Мать ребёнка: Немнонова Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Немнонова Афросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немнонова Афросинья
Смерть
Неизвестно