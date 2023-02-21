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Немнонов Иван Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773

Отец: Немнонов Ефим Антонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Немнонов Герасим Иванов

Мать ребёнка: Немнонова Афросинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Немнонов Иван Иванов

Мать ребёнка: Немнонова Афросинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Немнонова Афросинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Немнонов Илья Иванов

Мать ребёнка: Немнонова Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Немнонова Афросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немнонова Афросинья

Смерть
Неизвестно