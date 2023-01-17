(Немнонова) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Немнонова) Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немнонов Иван Ефимов

Мать: Немнонова Афросинья

Крещение
18.06.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница Левонтея Герасимова Немнонова - своего племянника | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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