(Немнонова) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немнонов Иван Ефимов
Мать: Немнонова Афросинья
Крещение
18.06.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница Левонтея Герасимова Немнонова - своего племянника | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно