Немнонов Герасим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Немнонов Иван Ефимов
Мать: Немнонова Афросинья
Рождение ребёнка
10.06.1816
Сын: Немнонов Леонтий Герасимов
Мать ребёнка: Немнонова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
26.07.1817
Дочь: Прасковья Герасимова
Мать ребёнка: Немнонова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Немнонов Михаил Герасимов
Мать ребёнка: Немнонова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
18.02.1831
Мать ребёнка: Немнонова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
14.02.1834
Мать ребёнка: Немнонова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
26.08.1835
Дочь: Наталья Герасимова
Мать ребёнка: Немнонова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Герасимова
Мать ребёнка: Немнонова Татьяна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно