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Немнонов Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Немнонов Иван Ефимов

Мать: Немнонова Афросинья

Бракосочетание
1820

Жена: Немнонова Марфа Максимова

Рождение ребёнка
19.03.1824

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1830

Сын: Немнонов Герасим Иванов

Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1831

Сын: Немнонов Иван Иванов

Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1834

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова

Смерть
Неизвестно
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