Немнонов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Немнонов Иван Ефимов
Мать: Немнонова Афросинья
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
19.03.1824
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова
Рождение ребёнка
27.02.1830
Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова
Рождение ребёнка
04.01.1831
Сын: Немнонов Иван Иванов
Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова
Рождение ребёнка
28.07.1834
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Немнонова Марфа Максимова
Смерть
Неизвестно