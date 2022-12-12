Немнонов Ефим Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1748
Дата смерти?.05.1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Сын: Немнонов Иван Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Похороны
?.05.1824
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.05.1824
Причина смерти: головною | головною