Немнонов Ефим Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонов Ефим Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1748

Дата смерти

?.05.1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Немнонов Иван Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов Степан Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Похороны
?.05.1824
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.05.1824
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: головною | головною
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