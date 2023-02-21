Немнонов Степан Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немнонов Ефим Антонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Белякова Марья Стефанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Шишева Ирина Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Немнонова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Добрякова Феодосья Степанова
Смерть
Неизвестно