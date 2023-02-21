Немнонов Степан Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонов Степан Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1748 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немнонов Ефим Антонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Белякова Марья Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Шишева Ирина Степанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Немнонова Пелагея Степанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Добрякова Феодосья Степанова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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