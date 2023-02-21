Шишева (Немнонова) Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Немнонов Степан Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1818
Сын: Шишев Николай Иванов
Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
01.03.1820
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
19.06.1822
Дочь: Трифонова (матвеева) Мария Иванова
Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
11.11.1826
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
06.01.1829
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев
Крещение
23.03.1830
воспреемница Ивана Николаева Немнонова - своего племянника | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1831
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
04.08.1835
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишев Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно