Шишева (Немнонова) Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева (Немнонова) Ирина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Немнонов Степан Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1818

Сын: Шишев Николай Иванов

Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1820

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1822

Дочь: Трифонова (матвеева) Мария Иванова

Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1826

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1829

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.03.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница Ивана Николаева Немнонова - своего племянника | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1831

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1835

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Шишев Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишев Иван Матвеев

Смерть
Неизвестно
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