Трифонова (Матвеева) (Шишева) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения19.06.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1822
Отец: Шишев Иван Матвеев
Мать: Шишева Ирина Степанова
Крещение
25.06.1822
воспреемники: Григорий Данилов, Ирина Степанова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1839
поручители по женихѣ Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Козьма Никитинъ, Панкратъ Васильевъ, Василій Борисовъ; по невѣсте: Онаго жь села удѣлныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ Шишовъ, Михайла Матьвеивъ, Па... Показать все
Смерть
Неизвестно