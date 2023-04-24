Трифонова (Матвеева) (Шишева) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Матвеева) (Шишева) Мария Иванова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.06.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1822

Отец: Шишев Иван Матвеев

Мать: Шишева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.06.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Григорий Данилов, Ирина Степанова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1839

Муж: Трифонов (матвеев) Борис Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по женихѣ Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Козьма Никитинъ, Панкратъ Васильевъ, Василій Борисовъ; по невѣсте: Онаго жь села удѣлныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ Шишовъ, Михайла Матьвеивъ, Па... Показать все
Смерть
Неизвестно
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