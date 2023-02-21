Трифонов (Матвеев) Борис Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов (Матвеев) Борис Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифонов Иван Матвеев

Мать: Трифонова (матвеева) Евфимия (Афимья) Афанасьева

Бракосочетание
23.10.1839

Жена: Трифонова (матвеева) Мария Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по женихѣ Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Козьма Никитинъ, Панкратъ Васильевъ, Василій Борисовъ; по невѣсте: Онаго жь села удѣлныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ Шишовъ, Михайла Матьвеивъ, Па... Показать все
Смерть
Неизвестно
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