Трифонов (Матвеев) Борис Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по женихѣ Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Козьма Никитинъ, Панкратъ Васильевъ, Василій Борисовъ; по невѣсте: Онаго жь села удѣлныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ Шишовъ, Михайла Матьвеивъ, Па... Показать все
Смерть
Неизвестно