(Шишева) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения01.03.1820
Дата смерти?.01.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1820
Отец: Шишев Иван Матвеев
Мать: Шишева Ирина Степанова
Крещение
01.03.1820
воспреемники: Иван Ильин (Глухин) и девица Марья Матвеева (Шишева) | Казанская церковь
Похороны
?.01.1821
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.01.1821
Причина смерти: горячкою | горячкою