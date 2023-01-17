(Шишева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишева) Евдокия Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1820

Дата смерти

?.01.1821

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1820

Отец: Шишев Иван Матвеев

Мать: Шишева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.03.1820
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Иван Ильин (Глухин) и девица Марья Матвеева (Шишева) | Казанская церковь
Похороны
?.01.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.01.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: горячкою | горячкою
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