(Шишева) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения04.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1835
Отец: Шишев Иван Матвеев
Мать: Шишева Ирина Степанова
Крещение
06.08.1835
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Николай Якимоф Немноноф и Тогож села уделнаго кресьянина Ивана Гаврилова Белякова жена Мария Степанова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно