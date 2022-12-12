(Шишева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишева) Евдокия Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1835

Отец: Шишев Иван Матвеев

Мать: Шишева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.08.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Николай Якимоф Немноноф и Тогож села уделнаго кресьянина Ивана Гаврилова Белякова жена Мария Степанова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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