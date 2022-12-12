(Шишева) Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения01.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1831
Отец: Шишев Иван Матвеев
Мать: Шишева Ирина Степанова
Крещение
01.11.1831
воспреемники: Онаго ж села казенный крестьянин Григорий Денисов Хвостов и казеннаго крестьянина Ивана Гаврилова Белякова жена его Марья Стефанова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно