(Шишева) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шишева) Матрона Иванова

(Шишева) Матрона Иванова

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1831

Отец: Шишев Иван Матвеев

Мать: Шишева Ирина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.11.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села казенный крестьянин Григорий Денисов Хвостов и казеннаго крестьянина Ивана Гаврилова Белякова жена его Марья Стефанова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close