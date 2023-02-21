Немнонова (Немнонова) Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Вычислено 1804
Отец: Немнонов Степан Ефимов
Бракосочетание
10.11.1822
поручители: Тимофей Иванов, Николай Матвеев Трифонов, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1830
Сын: Немнонов (мемнонов) Иван Николаев
Отец ребёнка: Немнонов (девятов) Николай Акимов
Рождение ребёнка
21.05.1836
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Немнонов (девятов) Николай Акимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов (мемнонов) Алексей Николав
Отец ребёнка: Немнонов (девятов) Николай Акимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев
Отец ребёнка: Немнонов (девятов) Николай Акимов
Смерть
Неизвестно