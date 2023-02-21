Немнонова (Немнонова) Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова (Немнонова) Пелагея Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Немнонов Степан Ефимов

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1822

Муж: Немнонов (девятов) Николай Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Тимофей Иванов, Николай Матвеев Трифонов, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1830

Сын: Немнонов (мемнонов) Иван Николаев

Отец ребёнка: Немнонов (девятов) Николай Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1836

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Немнонов (девятов) Николай Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов (мемнонов) Алексей Николав

Отец ребёнка: Немнонов (девятов) Николай Акимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев

Отец ребёнка: Немнонов (девятов) Николай Акимов

Смерть
Неизвестно
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