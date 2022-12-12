Белякова Марья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1794
Отец: Немнонов Степан Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1816
Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
?.10.1825
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
16.03.1829
Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно