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Белякова Марья Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Немнонов Степан Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1816

Сын: Беляков Корнила Иванов

Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Беляков Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
?.10.1825

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1829

Сын: Беляков Василий Иванов

Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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