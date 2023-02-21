Беляков Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Беляков Гаврила Иванов
Мать: Белякова Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
?.09.1816
Мать ребёнка: Белякова Марья Стефанова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Белякова Марья Стефанова
Рождение ребёнка
?.10.1825
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Белякова Марья Стефанова
Рождение ребёнка
16.03.1829
Мать ребёнка: Белякова Марья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Марья Стефанова
Смерть
Неизвестно