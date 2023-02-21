Беляков Иван Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Иван Гаврилов

Беляков Иван Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Беляков Гаврила Иванов

Мать: Белякова Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
?.09.1816

Сын: Беляков Корнила Иванов

Мать ребёнка: Белякова Марья Стефанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Беляков Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Белякова Марья Стефанова

Рождение ребёнка
?.10.1825

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Белякова Марья Стефанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1829

Сын: Беляков Василий Иванов

Мать ребёнка: Белякова Марья Стефанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Марья Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close