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Беляков Гаврила Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Беляков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Беляков Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Медведева Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Беляков Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Беляков Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
04.06.1816

Сын: Беляков Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Матвей Гаврилов

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Евдокия Егорова

Смерть
Неизвестно
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