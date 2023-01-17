Беляков Гаврила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: Беляков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Медведева Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Рождение ребёнка
04.06.1816
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно