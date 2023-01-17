Медведева (Белякова) Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Белякова) Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Беляков Гаврила Иванов

Мать: Белякова Евдокия Егорова

Бракосочетание
24.10.1818

Муж: Медведев Гаврила Степанов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Николай Александров, Иван Прокофьев Телюков, Андрей Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
03.07.1821

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Медведев Гаврила Степанов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Агафья Гаврилова

Отец ребёнка: Медведев Гаврила Степанов

Рождение ребёнка
15.10.1824

Сын: Медведев Асаф Гаврилов

Отец ребёнка: Медведев Гаврила Степанов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1827

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Медведев Гаврила Степанов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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