Медведева (Белякова) Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1801
Отец: Беляков Гаврила Иванов
Мать: Белякова Евдокия Егорова
Бракосочетание
24.10.1818
поручители: Економические крестьяне Николай Александров, Иван Прокофьев Телюков, Андрей Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
03.07.1821
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Медведев Гаврила Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Агафья Гаврилова
Отец ребёнка: Медведев Гаврила Степанов
Рождение ребёнка
15.10.1824
Отец ребёнка: Медведев Гаврила Степанов
Рождение ребёнка
28.02.1827
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Медведев Гаврила Степанов
Смерть
Неизвестно