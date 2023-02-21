Беляков Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: Беляков Гаврила Иванов
Мать: Белякова Евдокия Егорова
Бракосочетание
23.10.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители со стороны жениха: Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Гаврила Стефанов Медведев, Иван Гаврилов Беляков, Иван Иванов Беляков; со стороны невесты Радион Яковлев Добряков, Василий Борисов Я... Показать все
Смерть
Неизвестно