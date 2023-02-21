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Беляков Иван Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Беляков Гаврила Иванов

Мать: Белякова Евдокия Егорова

Бракосочетание
23.10.1831

Жена: Белякова Евфимия (Афимья) Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители со стороны жениха: Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Гаврила Стефанов Медведев, Иван Гаврилов Беляков, Иван Иванов Беляков; со стороны невесты Радион Яковлев Добряков, Василий Борисов Я... Показать все
Смерть
Неизвестно
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