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Беляков Иван Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Беляков Гаврила Иванов

Мать: Белякова Евдокия Егорова

Бракосочетание
25.01.1823

Жена: Белякова Ирина Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Никифор Михайлов, Емельян Иванов, Матьфей Козмин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
28.04.1831

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Белякова Ирина Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1833

Жена: Белякова Агафья Афанасьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха: Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Гаврилов Беляков, Гаврила Степанов Медьведев, Иван Иванов Беляков. Со стороны невесты: Матфей Васильев Медьведев, Степан Ефимов Немно... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1836

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Белякова Агафья Афанасьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Белякова Агафья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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