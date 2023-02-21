Беляков Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: Беляков Гаврила Иванов
Мать: Белякова Евдокия Егорова
Бракосочетание
25.01.1823
Жена: Белякова Ирина Назарова
поручители: Никифор Михайлов, Емельян Иванов, Матьфей Козмин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
28.04.1831
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Белякова Ирина Назарова
Бракосочетание
23.10.1833
поручители со стороны жениха: Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Гаврилов Беляков, Гаврила Степанов Медьведев, Иван Иванов Беляков. Со стороны невесты: Матфей Васильев Медьведев, Степан Ефимов Немно... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1836
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Белякова Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Агафья Афанасьева
Смерть
Неизвестно