Белякова Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смерти26.12.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Медведева Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Рождение ребёнка
04.06.1816
Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1836
Причина смерти: от престарелости
Похороны
?.12.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви