Белякова Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Евдокия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

26.12.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Беляков Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Медведева Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Беляков Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Беляков Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
04.06.1816

Сын: Беляков Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Матвей Гаврилов

Отец ребёнка: Беляков Гаврила Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Гаврила Иванов

Смерть
26.12.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от престарелости
Похороны
?.12.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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