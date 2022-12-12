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Беляков Петр Гаврилов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.06.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1816

Отец: Беляков Гаврила Иванов

Мать: Белякова Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.06.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: економические крестьяне Филип Долгушин и Авдотья Шишова | Казанская церковь
Бракосочетание
18.10.1834

Жена: Белякова Татьяна Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне Гаврила Степанов, Иван Иваноф, Василий Ильин, по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Иван Гаврилов, Матьвей Гаврилов, Максим Степанов, Федор Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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