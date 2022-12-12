Беляков Петр Гаврилов
Место рождения
Дата рождения04.06.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1816
Отец: Беляков Гаврила Иванов
Мать: Белякова Евдокия Егорова
Крещение
12.06.1816
воспреемники: економические крестьяне Филип Долгушин и Авдотья Шишова | Казанская церковь
Бракосочетание
18.10.1834
Жена: Белякова Татьяна Петрова
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне Гаврила Степанов, Иван Иваноф, Василий Ильин, по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Иван Гаврилов, Матьвей Гаврилов, Максим Степанов, Федор Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно