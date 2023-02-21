Белякова (Шеронова) Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Шеронова) Татьяна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Муж

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: Шеронов Петр Федоров

Мать: Шеронова Татьяна

Бракосочетание
18.10.1834

Муж: Беляков Петр Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне Гаврила Степанов, Иван Иваноф, Василий Ильин, по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Иван Гаврилов, Матьвей Гаврилов, Максим Степанов, Федор Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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