Белякова (Шеронова) Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1816
Отец: Шеронов Петр Федоров
Мать: Шеронова Татьяна
Бракосочетание
18.10.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне Гаврила Степанов, Иван Иваноф, Василий Ильин, по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Иван Гаврилов, Матьвей Гаврилов, Максим Степанов, Федор Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно