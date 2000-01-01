Шеронов Петр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеронов Петр Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1746 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Шеронов Федор Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Медведева (шеронова) Мавра Петрова

Мать ребёнка: Шеронова Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Белякова Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Шеронова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеронова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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