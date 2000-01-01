Шеронов Петр Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: Шеронов Федор Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Медведева (шеронова) Мавра Петрова
Мать ребёнка: Шеронова Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Белякова Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Шеронова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеронова Татьяна
Смерть
Неизвестно