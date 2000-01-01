Беляков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1768 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Беляков Илья Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Сын: Беляков Гаврила Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Беляков Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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