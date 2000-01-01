Беляков Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1811 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Беляков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Беляков Егор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Беляков Симиен Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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