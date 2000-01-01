Беляков Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: Беляков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Беляков Егор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно