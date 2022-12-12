Беляков Егор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1805
Отец: Беляков Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1820
Жена: Белякова Анна Миронова
поручители: Денис Хвостов, Родион Живодеров, Степан Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.06.1825
Мать ребёнка: Белякова Анна Миронова
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно