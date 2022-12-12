Беляков Егор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Егор Иванов

Беляков Егор Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Беляков Иван Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1820

Жена: Белякова Анна Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Денис Хвостов, Родион Живодеров, Степан Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.06.1825

Сын: Беляков Леонтий Егоров

Мать ребёнка: Белякова Анна Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close