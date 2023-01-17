Белякова (Шеронова) Анна Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смерти1835
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: Шеронов Мирон Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1820
Муж: Беляков Егор Иванов
поручители: Денис Хвостов, Родион Живодеров, Степан Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.06.1825
Отец ребёнка: Беляков Егор Иванов
Смерть
1835