Белякова (Шеронова) Анна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Шеронова) Анна Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Шеронов Мирон Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1820

Муж: Беляков Егор Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Денис Хвостов, Родион Живодеров, Степан Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.06.1825

Сын: Беляков Леонтий Егоров

Отец ребёнка: Беляков Егор Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835
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