Шеронов Мирон Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо ?.02.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеронов Андрей
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Белякова Анна Миронова
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Девятова (слепова) Екатерина Миронова
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Шишева Александра Миронова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кандалова Матрена Миронова
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Смерть
До ?.02.1830