Шеронов Мирон Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеронов Мирон Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До ?.02.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеронов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Белякова Анна Миронова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Девятова (слепова) Екатерина Миронова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Шишева Александра Миронова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кандалова Матрена Миронова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Смерть
До ?.02.1830
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