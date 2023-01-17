Беляков Корнила Иванов
Место рождения
Дата рождения?.09.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1816
Отец: Беляков Иван Гаврилов
Мать: Белякова Марья Стефанова
Крещение
?.09.1816
воспреемники: Отставной солдат Матвей Григорьев сын и Анна Гаврилова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
28.03.1836
Мать ребёнка: Белякова Пераскева Асафова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Пераскева Асафова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно