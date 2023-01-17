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Беляков Корнила Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.09.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1816

Отец: Беляков Иван Гаврилов

Мать: Белякова Марья Стефанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
?.09.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Отставной солдат Матвей Григорьев сын и Анна Гаврилова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
28.03.1836

Сын: Беляков Степан Корнилов

Мать ребёнка: Белякова Пераскева Асафова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Василий Корнилов

Мать ребёнка: Белякова Пераскева Асафова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Пераскева Асафова

Смерть
Неизвестно
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