Беляков Василий Корнилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Корнила Иванов
Рождение ребёнка
30.01.1877
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Ерофеева
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: Татиана Васильева
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Ерофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феона Васильева
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Ерофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно