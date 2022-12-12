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Беляков Василий Корнилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Корнила Иванов

Мать: Белякова Пераскева Асафова

Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Беляков Симеон Васильев

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Ерофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1887

Дочь: Татиана Васильева

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Ерофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феона Васильева

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Ерофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Евдокия Ерофеева

Смерть
Неизвестно
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