Добрякова (Немнонова) Феодосья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1805
Отец: Немнонов Степан Ефимов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1834
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне Василий Прокофьев, Егор Федоров, Дмитрий Гаврилов, по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Егор Стефаноф, Варлам Никифоров, Иван Яфимов, Никола Еки... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1838
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Добряков Петр Прокофьев
Рождение ребёнка
06.12.1841
Отец ребёнка: Добряков Петр Прокофьев
Смерть
Неизвестно