Добрякова (Немнонова) Феодосья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Немнонова) Феодосья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Немнонов Степан Ефимов

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1834

Муж: Добряков Петр Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне Василий Прокофьев, Егор Федоров, Дмитрий Гаврилов, по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Егор Стефаноф, Варлам Никифоров, Иван Яфимов, Никола Еки... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1838

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Добряков Петр Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1841

Сын: Добряков Николай Петров

Отец ребёнка: Добряков Петр Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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