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Немнонов Илья Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Немнонов Иван Ефимов

Мать: Немнонова Афросинья

Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Немнонова Мария Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Федор Петров Живодеров, Иван Иванов Беляков, Матвей Гаврилов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1835

Дочь: Нифрида Ильина

Мать ребёнка: Немнонова Мария Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1838

Дочь: Акилина Ильина

Мать ребёнка: Немнонова Мария Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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