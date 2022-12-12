Немнонов Илья Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Немнонов Иван Ефимов
Мать: Немнонова Афросинья
Бракосочетание
22.10.1826
поручители: казенные крестьяне Федор Петров Живодеров, Иван Иванов Беляков, Матвей Гаврилов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1835
Дочь: Нифрида Ильина
Мать ребёнка: Немнонова Мария Степанова
Рождение ребёнка
13.06.1838
Дочь: Акилина Ильина
Мать ребёнка: Немнонова Мария Степанова
Смерть
Неизвестно