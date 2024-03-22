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(Немнонова) Акилина Ильина

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.06.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1838

Отец: Немнонов Илья Иванов

Мать: Немнонова Мария Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.06.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - онаго ж села уделной кресьянин Иван Прокофьев Добряков; воспреемница - после умершаго бывшаго казеннаго кресьянина Степана Филимонова Захарова, дочь девица Мавра Степанова | Казанская це... Показать все
Смерть
Неизвестно
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