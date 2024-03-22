(Немнонова) Акилина Ильина
Место рождения
Дата рождения13.06.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1838
Отец: Немнонов Илья Иванов
Крещение
14.06.1838
воспреемник - онаго ж села уделной кресьянин Иван Прокофьев Добряков; воспреемница - после умершаго бывшаго казеннаго кресьянина Степана Филимонова Захарова, дочь девица Мавра Степанова | Казанская це... Показать все
Смерть
Неизвестно