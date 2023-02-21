Немнонова (Захарова) Мария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова (Захарова) Мария Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Захаров Степан Филимонов

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1826

Муж: Немнонов Илья Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Федор Петров Живодеров, Иван Иванов Беляков, Матвей Гаврилов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1835

Дочь: Нифрида Ильина

Отец ребёнка: Немнонов Илья Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1838

Дочь: Акилина Ильина

Отец ребёнка: Немнонов Илья Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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