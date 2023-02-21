Немнонова (Захарова) Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1809
Отец: Захаров Степан Филимонов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1826
Муж: Немнонов Илья Иванов
поручители: казенные крестьяне Федор Петров Живодеров, Иван Иванов Беляков, Матвей Гаврилов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.09.1835
Дочь: Нифрида Ильина
Отец ребёнка: Немнонов Илья Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1838
Дочь: Акилина Ильина
Отец ребёнка: Немнонов Илья Иванов
Смерть
Неизвестно