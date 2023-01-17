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(Немнонова) Нифрида Ильина

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.09.1835

Дата смерти

05.10.1835

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1835

Отец: Немнонов Илья Иванов

Мать: Немнонова Мария Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села Прихоцкий Священник Петр Стефанов и Онагож села уделнаго кресьянина Ивана Иванова Немнонова дочь девица Дарья Иванова | Казанская церковь
Смерть
05.10.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
?.10.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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