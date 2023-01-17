(Немнонова) Нифрида Ильина
Место рождения
Дата рождения17.09.1835
Дата смерти05.10.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1835
Отец: Немнонов Илья Иванов
Крещение
22.09.1835
воспреемники: Онагож Села Прихоцкий Священник Петр Стефанов и Онагож села уделнаго кресьянина Ивана Иванова Немнонова дочь девица Дарья Иванова | Казанская церковь
Смерть
05.10.1835
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
?.10.1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви