Немнонова Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова Афросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Немнонов Герасим Иванов

Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Немнонов Иван Иванов

Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Немнонов Илья Иванов

Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немнонов Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно
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