Немнонова Афросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Немнонов Иван Иванов
Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Кузнецова (дмитрева, Артамонова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Немнонов Илья Иванов
Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Немнонов Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немнонов Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно