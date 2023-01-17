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Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.11.1875 ст.

Дата смерти

29.07.1948

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1850 г.р.

Жена

1889 г.р.
1885 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1875 ст.

Отец: Ахтари Сабитов

Мать: Хамдениса Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: Низамеева Нурбанат Гибадулловна

Мать ребёнка: Шамсинахар Миннижанова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1910

Дочь: Акрамова Гульзиган Гибадулловна

Мать ребёнка: Шамсинахар Миннижанова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.03.1914 ст.

Жена: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
25 сум | ее представлял отец его старший брат отца Рахматулла Самет улы свидетели Гарифиддин Хабибулла улы и Афзалиддин Хабибулла улы его Бикмухаммад Бикташ улы и Шарафиддин Сайфулла улы
Рождение ребёнка
01.01.1915

Дочь: Каюмова Бибиразия Гибадулловна

Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1916

Дочь: Сангатуллина Бибисабира Гибадулловна

Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Нурулла Гибадуллин

Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.09.1921

Дочь: Ахтариева Сафиябану Гибадулловна

Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Ахтариев Аглул Гибадуллович

Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1926

Сын: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович

Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1931

Дочь: Хамидуллина Нажия Гибадулловна

Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсинахар Миннижанова

Смерть
29.07.1948
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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