Ахтариев Гибадулла Ахтариевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1875 ст.
Дата смерти29.07.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Ахтари Сабитов
Мать: Хамдениса Ахтямова
Дочь: Низамеева Нурбанат Гибадулловна
Мать ребёнка: Шамсинахар Миннижанова
Дочь: Акрамова Гульзиган Гибадулловна
Мать ребёнка: Шамсинахар Миннижанова
Дочь: Каюмова Бибиразия Гибадулловна
Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Дочь: Сангатуллина Бибисабира Гибадулловна
Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Сын: Нурулла Гибадуллин
Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Дочь: Ахтариева Сафиябану Гибадулловна
Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Сын: Ахтариев Аглул Гибадуллович
Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Сын: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович
Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Дочь: Хамидуллина Нажия Гибадулловна
Мать ребёнка: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Жена: Шамсинахар Миннижанова