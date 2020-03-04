Гибадуллин Аманулла Гибадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Аманулла Гибадуллович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.07.1926

Дата смерти

04.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926

Отец: Ахтариев Гибадулла Ахтариевич

Мать: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1956

Дочь: Гибадуллина Миляуша Аманулловна

Мать ребёнка: Гибадуллина Асира

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1958

Сын: Гибадуллин Анас Амануллович

Мать ребёнка: Гибадуллина Асира

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1960

Сын: Гибадуллин Ансар Амануллович

Мать ребёнка: Гибадуллина Асира

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гибадуллина Асира

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гибадуллина Асира

Смерть
04.03.2020
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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