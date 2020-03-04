Гибадуллин Аманулла Гибадуллович
Место рождения
Дата рождения28.07.1926
Дата смерти04.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926
Рождение ребёнка
09.03.1956
Дочь: Гибадуллина Миляуша Аманулловна
Мать ребёнка: Гибадуллина Асира
Рождение ребёнка
08.02.1958
Сын: Гибадуллин Анас Амануллович
Мать ребёнка: Гибадуллина Асира
Рождение ребёнка
07.08.1960
Сын: Гибадуллин Ансар Амануллович
Мать ребёнка: Гибадуллина Асира
Рождение ребёнка
22.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гибадуллина Асира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гибадуллина Асира
Смерть
04.03.2020