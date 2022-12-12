Гибадуллина Асира
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1956
Дочь: Гибадуллина Миляуша Аманулловна
Отец ребёнка: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович
Рождение ребёнка
08.02.1958
Сын: Гибадуллин Анас Амануллович
Отец ребёнка: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович
Рождение ребёнка
07.08.1960
Сын: Гибадуллин Ансар Амануллович
Отец ребёнка: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович
Рождение ребёнка
22.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2007