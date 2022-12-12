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Гибадуллина Асира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1956

Дочь: Гибадуллина Миляуша Аманулловна

Отец ребёнка: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1958

Сын: Гибадуллин Анас Амануллович

Отец ребёнка: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1960

Сын: Гибадуллин Ансар Амануллович

Отец ребёнка: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2007
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