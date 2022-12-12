Гибадуллин Анас Амануллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Анас Амануллович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.02.1958

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958

Отец: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович

Мать: Гибадуллина Асира

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2005
Москва, город федерального значения Москва
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