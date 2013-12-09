Гибадуллин Ансар Амануллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Ансар Амануллович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.08.1960

Дата смерти

09.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1960

Отец: Гибадуллин Аманулла Гибадуллович

Мать: Гибадуллина Асира

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.12.2013
Москва, город федерального значения Москва
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